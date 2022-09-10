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Кураньи: неудачный период Кокорина в «Фиорентине» не говорит о качестве футбола в России

Кураньи: неудачный период Кокорина в «Фиорентине» не говорит о качестве футбола в России
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Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи высказался о выступлениях российского форварда Александра Кокорина за «Фиорентину».

«Для Кокорина было непросто влиться и адаптироваться в «Фиорентине». Там совершенно другой менталитет. Иногда ты совершаешь поступки, которые не очень полезны для тебя. Переход в «Арис» — хороший шанс для Александра. В «Арисе» он сможет играть, наслаждаться футболом, забивать голы. Это самое важное. Но неудачный период Кокорина в Италии не говорит о качестве футбола в России», — передаёт слова Кураньи корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, ранее Кокорин перешёл в «Арис» из «Фиорентины» на правах аренды. Контрактное соглашение игрока с флорентийской командой рассчитано до 2024 года.

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