Кураньи: неудачный период Кокорина в «Фиорентине» не говорит о качестве футбола в России

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи высказался о выступлениях российского форварда Александра Кокорина за «Фиорентину».

«Для Кокорина было непросто влиться и адаптироваться в «Фиорентине». Там совершенно другой менталитет. Иногда ты совершаешь поступки, которые не очень полезны для тебя. Переход в «Арис» — хороший шанс для Александра. В «Арисе» он сможет играть, наслаждаться футболом, забивать голы. Это самое важное. Но неудачный период Кокорина в Италии не говорит о качестве футбола в России», — передаёт слова Кураньи корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, ранее Кокорин перешёл в «Арис» из «Фиорентины» на правах аренды. Контрактное соглашение игрока с флорентийской командой рассчитано до 2024 года.