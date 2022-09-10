Кураньи: если Кокорин наберёт кондиции, будет играть много лет и в топ-лиге

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи высказался о карьерных перспективах российского форварда «Ариса» Александра Кокорина.
«Если Кокорин продолжит хорошо играть, наберёт физические кондиции, свою силу, начнёт забивать голы, он точно будет играть ещё много лет и сможет заиграть в топ-лиге», — передаёт слова Кураньи корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, ранее Кокорин выступал за «Фиорентину» с января 2021 года. До этого форвард защищал цвета московского «Спартака». В стане «фиалок» россиянин суммарно провёл 11 матчей и не отметился результативными действиями, заработав при этом две жёлтые карточки. Контрактное соглашение игрока с флорентийской командой рассчитано до 2024 года. За «Арис» футболист выступает на правах аренды.
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