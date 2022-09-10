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Руководство «Ман Юнайтед» дважды отказывалось нанимать Грэма Поттера на должность тренера

Руководство «Ман Юнайтед» дважды отказывалось нанимать Грэма Поттера на должность тренера
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Руководство «Манчестер Юнайтед» дважды не решилось предложить наставнику «Брайтона» Грэму Поттеру должность главного тренера, когда к ним поступало такое предложение. Об этом сообщает издание The Athletic.

По сведениям английских журналистов, в первый раз боссы «красных дьяволов» отказались от кандидатуры Поттера после увольнения Оле-Гуннара Сульшера по ходу прошлого сезона. Во второй раз руководство не прислушалось к своим советникам после снятия с должности Ральфа Рангника, когда велись поиски постоянного главного тренера команды. Основной причиной отказа послужило то, что у Поттера нет опыта выступления в Лиге чемпионов. В итоге манкунианцы остановили свой выбор на бывшем тренере «Аякса» Эрике тен Хаге.

Напомним, Грэм Поттер возглавил лондонский «Челси», заменив на посту главного тренера уволенного несколькими днями ранее Томаса Тухеля.

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