Бригада Рафаэля Шафеева назначена на матч ЦСКА — «Урал» в Кубке России

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 2-го тура Пути РПЛ Кубка России по футболу, сообщает пресс-служба РФС. Встреча между ЦСКА и «Уралом» пройдёт без системы VAR.



13 сентября, вторник



«Пари НН» – «Химки»: судья – Иван Сиденков, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Роман Милюченко; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Алексей Резников.



«Динамо» – «Ахмат»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Александр Кудрявцев; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Вячеслав Харламов.



14 сентября, среда



«Локомотив» – «Краснодар»: судья – Артём Любимов, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Максим Ковалёв; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Эдуард Малый.



«Крылья Советов» – «Зенит»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Александр Гончар.



«Ростов» – «Оренбург»: судья – Антон Фролов, ассистенты судьи – Антон Кобзев, Денис Березнов; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Николай Левников.



«Сочи» – «Торпедо»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Арам Петросян, Михаил Иванов; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Игорь Панин; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Юрий Баскаков.



ЦСКА – «Урал»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Варанцо Петросян, Рустам Мухтаров; резервный судья – Александр Машлякевич; инспектор – Сергей Зуев.



15 сентября, четверг



«Спартак» – «Факел»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Андрей Гурбанов; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Сергей Мацюра.