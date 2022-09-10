«Ахмат» — «Пари Нижний Новгород»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:45

Сегодня, 10 сентября, в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Ахмат» сыграет с «Пари Нижним Новгородом». Встреча пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Пари Нижний Новгород».



Игру обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Сафьян и Андрей Болотенков (оба — Москва). В роли резервного рефери выступит Кирилл Силантьев (Самара).



«Ахмат» набрал 11 очков в восьми матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Пари Нижний Новгород» (9) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (20).

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