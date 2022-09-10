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Кухарчук: при мне в «Химках» девятая смена тренера. Но наша работа на поле, не в кабинетах

Кухарчук: при мне в «Химках» девятая смена тренера. Но наша работа на поле, не в кабинетах
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Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук прокомментировал ситуацию со второй сменой главного тренера команды с начала нового сезона.

«Уже третий тренер сменился? При мне уже девятый, ха-ха. Хорошая работа была проведена за последнюю неделю. Думаю, что зрителям понравился сегодня наш футбол. Осталось забить гол, и победы придут. Главное — работать.

Мы — профессионалы. Стараемся относиться спокойно к смене тренеров и делать свою работу на футбольном поле, а не в кабинетах.

Сегодня мы рассчитывали на победу. На моей памяти ещё не было пяти поражений подряд. Но тем и слаще была бы победа. Поэтому такая ложка дёгтя есть.

Мне оценивать период Писарева не совсем правильно. Он пришёл, старался сделать как можно лучше для команды. Что-то не получилось, но я не тот человек, который будет оценивать», — передаёт слова Кухарчука корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, вместо Николая Писарева команду возглавил Спартак Гогниев.

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