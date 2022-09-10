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«Лейпциг» разгромил «Боруссию» Д в первом матче Марко Розе в качестве тренера

«Лейпциг» разгромил «Боруссию» Д в первом матче Марко Розе в качестве тренера
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Сегодня, 10 сентября, в матче 6-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023 «РБ Лейпциг» принимал дортмундскую «Боруссию». Встреча проходила на «Ред-Булл Арене» в Лейпциге и завершилась разгромной победой хозяев — 3:0.

После подачи углового на шестой минуте встречи гол забил защитник «красных быков» Вилли Орбан. Удвоил преимущество «Лейпцига» ударом из-за пределов штрафной венгерский полузащитник Доминик Собослаи (45-я минута). Третий мяч на счету вышедшего на замену хавбека Амаду Айдара, ему ассистировал нападающий Тимо Вернер (84-я минута). Это был первый матч «Лейпцига» при новом главном тренере Марко Розе.

Таким образом, после шести туров чемпионата Германии «красные быки» набрали восемь очков (на данный момент 10-е место), а дортмундцы — 12 (четвёртое место). В следующем матче турнира «Лейпциг» сыграет с «Боруссией» Мёнхенгладбах, а «Боруссия» Дортмунд — с «Шальке-04».

Германия - Бундеслига. 6-й тур
10 сентября 2022, суббота. 16:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
3 : 0
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Орбан – 6'   2:0 Собослаи – 45'   3:0 Айдара – 84'
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