«Лейпциг» разгромил «Боруссию» Д в первом матче Марко Розе в качестве тренера

Сегодня, 10 сентября, в матче 6-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023 «РБ Лейпциг» принимал дортмундскую «Боруссию». Встреча проходила на «Ред-Булл Арене» в Лейпциге и завершилась разгромной победой хозяев — 3:0.



После подачи углового на шестой минуте встречи гол забил защитник «красных быков» Вилли Орбан. Удвоил преимущество «Лейпцига» ударом из-за пределов штрафной венгерский полузащитник Доминик Собослаи (45-я минута). Третий мяч на счету вышедшего на замену хавбека Амаду Айдара, ему ассистировал нападающий Тимо Вернер (84-я минута). Это был первый матч «Лейпцига» при новом главном тренере Марко Розе.

Таким образом, после шести туров чемпионата Германии «красные быки» набрали восемь очков (на данный момент 10-е место), а дортмундцы — 12 (четвёртое место). В следующем матче турнира «Лейпциг» сыграет с «Боруссией» Мёнхенгладбах, а «Боруссия» Дортмунд — с «Шальке-04».