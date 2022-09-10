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Ежов: когда смогу поехать на сборы со сборной России, можно будет радоваться

Ежов: когда смогу поехать на сборы со сборной России, можно будет радоваться
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Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов прокомментировал попадание в расширенный список сборной России на сентябрьский матч с Киргизией. Накануне был объявлен список футболистов, которые будут вызваны на сбор.

«Бывал я в такой ситуации, когда попадал в расширенный список сборной. Рано испытывать положительные эмоции, когда попаду в заявку сборной, смогу поехать на сборы, тогда можно будет радоваться. А сейчас это всего лишь расширенный список. Сейчас я сконцентрирован на клубе, на ближайших играх за «Крылья Советов», — передаёт слова Ежова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

В сентябре сборная России проведёт товарищеский матч с Киргизией. Он будет проходить в Бишкеке (Киргизия). В ноябре россияне должны сыграть с командой Боснии и Герцеговины.

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