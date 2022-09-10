Ежов: хочу сыграть за сборную. Каждый футболист стремится защищать цвета страны
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Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов высказался о попадании в расширенный список сборной России. Футболист был включён в список на сентябрьский матч с Киргизией.
«Конечно, я хочу сыграть за сборную даже в товарищеской игре с Киргизией и Ираном. Каждый футболист за свою карьеру стремится попасть в состав национальной сборной, когда-то за неё сыграть, защитить цвета своей страны», — передаёт слова Ежова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
В сентябре сборная России проведёт товарищеский матч с Киргизией. Он будет проходить в Бишкеке.
В ноябре сборная России должна провести ещё один товарищеский матч. Соперником России будет команда Боснии и Герцеговины. Но лидеры боснийцев уже выступили против этого матча.
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