Тренер Хайкина — главный претендент на должность наставника «Брайтона»

Наставник «Будё-Глимт» Хьетиль Кнутсен является главным кандидатом для «Брайтона» в качестве замены Грэма Поттера, который возглавил лондонский «Челси». Об этом сообщает Николо Скира в «Твиттере». По сведениям источника, стороны ведут переговоры.

53-летний Кнутсен работает в норвежской команде с января 2017 года. Сначала он был помощником главного тренера, а с января 2018-го собственнолично тренирует команду. Под его руководством команда участвует в групповом этапе Лиги Европы.

Поттер заменил в «Челси» Томаса Тухеля, которого руководство синих отправило в отставку после поражения от загребского «Динамо» (0:1) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

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