«Кадис» — «Барселона»: Френки де Йонг открыл счёт на 55-й минуте

Сегодня, 10 сентября, на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе местная одноимённая команда в рамках 5-го тура чемпионата Испании играет с «Барселоной». Стартовый свисток Карлоса Дель Серро Гранде прозвучал в 19:30 мск.

На 55-й минуте счёт открыл Френки де Йонг: Гави прострелил мяч в центр штрафной площади соперника, вратарь «Кадиса» рукой переправил мяч точно в ноги нидерландцу, который отправил его в пустые ворота.

Гол Де Йонга. Видеоролик:

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В предыдущем туре «Барселона» в гостевом матче уверенно разобралась с «Севильей», обыграв команду Хулена Лопетеги со счётом 3:0. В четырёх стартовых турах у команды Хави три победы подряд и ничья с «Райо Вальекано» на старте сезона. В турнирной таблице «Барселона» занимает второе место с 10 очками, отставая от лидирующего «Реала» на два очка.



«Кадис» — единственная команда чемпионата Испании, не набравшая ни одного очка. В турнирной таблице команда Серхио Гонсаленса единоличный аутсайдер.