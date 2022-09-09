«Кадис» — «Барселона». Роберт Левандовски заслужил выходной

10 сентября состоится матч 5-го тура Примеры «Кадис» — «Барселона». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу каталонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.26. Успех команды из Кадиса оценён экспертами в 13.50. Ставки на ничью принимаются за 6.30.

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Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Кадис» — «Барселона» 10 сентября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Кадис» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.47. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.96. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05. Поставить на «обе забьют» можно за 2.15.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура чемпионата Испании «Кадис» — «Барселона» (10.09.2022)

Отгремели матчи 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В ожидании противостояний 2-го тура обратим внимание на внутренние арены. В испанской Примере на 10 сентября запланированы четыре встречи 5-го тура. В одной из них на стадионе «Нуэво Мирандилья» встретятся местный «Кадис» и «Барселона». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Несмотря на крайне скромные резервы, в прошлом сезоне «Кадис» регулярно навязывал борьбу и отбирал очки у сильных соперников. Например, в матче 32-го тура чемпионата Испании клуб из одноимённого города обыграл как раз «Барселону» Хави (1:0). Во встречах 34-го и 37-го туров соревнования сыграл вничью с «Севильей» (1:1) и мадридским «Реалом» (тоже 1:1).

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Однако в межсезонный перерыв характер и неуступчивость «Кадиса» куда-то улетучились. Проблемы начались ещё на сборах. В последних трёх товарищеских противостояниях «жёлтая подлодка» потерпела поражения. Проиграла она в матче с «Лиллем» (0:1), разгромно уступила мадридскому «Атлетико» (1:4) и, наконец, «Севилье» (0:1).



Это были только цветочки. Затем последовали четыре неудачи в первых четырёх турах текущего розыгрыша чемпионата Испании. Сначала клуб из одноимённого города уступил «Реалу Сосьедад» (0:1) и «Осасуне» (0:2), а потом потерпел разгромные поражения от «Атлетика» из Бильбао (0:4) и «Сельты» (0:3).

Любопытно то, что никаких предпосылок к столь ужасному началу сезона не было. Летом «Кадис» сохранил наставника – Серхио Гонсалеса и всех основообразующих игроков, в том числе голкипера Херемьяса Ледесму. При этом вратарь не стал выступать хуже. За четыре встречи в Примере он совершил 15 сейвов. Подводят другие футболисты, в частности нападающие, которые не забили за этот период ни одного мяча.

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И тут в контраст идёт «Барселона», которая летом мощно усилилась и не потерпела ещё ни одного поражения в текущем сезоне. Более того, за этот отрезок она лишь раз сыграла вничью – с «Райо Вальекано» (0:0) в матче 1-го тура чемпионата Испании. В остальных встречах сине-гранатовые одержали разгромные победы, в том числе над «Викторией Пльзень» (5:1) в противостоянии 1-го тура Лиги чемпионов.

Во встрече с чехами отметился хет-триком новичок каталонского клуба – Роберт Левандовски. Таким образом, поляк вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов. Вполне вероятно, в предстоящем матче форвард не появится на поле. Хави имеет все основания предоставить ему выходной.



Суть в том, что через несколько дней «Барсе» предстоит встретиться с мюнхенской «Баварией» Юлиана Нагельсмана в Лиге чемпионов. Противостояние состоится в Германии. Силы основного состава и Левандовского Хави наверняка прибережёт для матча с баварцами, а во встрече с «Кадисом», вероятно, даст шанс проявить себя тем, кто получает мало игрового времени.



Даже при таком раскладе каталонцы выглядят в разы предпочтительнее «жёлтой подлодки». Благодаря впечатляющей летней трансферной кампании сине-гранатовые не только усилили состав, но и значительно увеличили его глубину. На скамейку запасных были отправлены такие элитные игроки, как Мемфис Депай, Френки де Йонг, Франк Кессье, Серхи Роберто, Жорди Альба и опытный Жерар Пике.



Думаем, сыграет П2 + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.78. Также можно проверить победу «Барселоны» с сухим счётом. Коэффициент – 1.90. «Жёлтая подлодка» пропустила за четыре матча в Примере 10 мячей, а сама, как мы уже отметили ранее, не забила ни одного. Каталонцы за этот же период наклепали в чемпионате Испании 11 голов, а в свои ворота получили только один снаряд.

Впрочем, статистика не отражает того невероятного уровня, который начали демонстрировать сине-гранатовые ещё в конце прошлого сезона благодаря Хави. Не имея в подспорье Левандовского и других мастеровитых игроков, наставник поставил потрясающий комбинационный футбол и поднял «Барсу» из середины таблицы на второе место в чемпионате Испании.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Кадис» — «Барселона» 10 сентября 2022 года

В предстоящем матче «Барселона» Хави, вероятнее всего, выступит не основным составом. Но даже это вряд ли поможет избежать «Кадису» разгромного поражения. Результаты и статистика в текущем сезоне, а также разница в классе, уровне и качестве демонстрируемого футбола гарантируют уверенную победу каталонцев.



Ставка 1: победа «Барселоны» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.78.



Ставка 2: «Барселона» победит и не пропустит за коэффициент 1.90.

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