«Кадис» — «Барселона»: Левандовски увеличил преимущество своей команды

Сегодня, 10 сентября, на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе местная одноимённая команда в рамках 5-го тура чемпионата Испании играет с «Барселоной». Стартовый свисток Карлоса Дель Серро Гранде прозвучал в 19:30 мск.
На 55-й минуте счёт открыл Френки де Йонг: Гави прострелил мяч в центр штрафной площади соперника, вратарь «Кадиса» рукой переправил мяч точно в ноги нидерландцу, который отправил его в пустые ворота. На 65-й минуте мяч в ворота добил Роберт Левандовски, появившийся на поле после перерыва.
В предыдущем туре «Барселона» в гостевом матче уверенно разобралась с «Севильей», обыграв команду Хулена Лопетеги со счётом 3:0. В четырёх стартовых турах у команды Хави три победы подряд и ничья с «Райо Вальекано» на старте сезона. В турнирной таблице «Барселона» занимает второе место с 10 очками, отставая от лидирующего «Реала» на два очка.
«Кадис» — единственная команда чемпионата Испании, не набравшая ни одного очка. В турнирной таблице команда Серхио Гонсаленса единоличный аутсайдер.
- 11 сентября 2022
-
10:01
-
10:00
-
09:54
-
09:53
-
09:52
-
09:36
-
09:30
-
09:28
-
09:23
-
07:59
-
07:11
-
06:14
-
06:00
-
06:00
-
05:58
-
05:39
-
05:31
-
05:22
-
05:17
-
04:52
-
04:42
-
04:32
-
04:05
-
03:52
-
03:49
-
03:34
-
03:03
-
02:57
-
02:48
-
02:40
-
02:26
-
02:19
-
01:13
-
00:25
-
00:18