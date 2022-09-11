Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мелкадзе: был в шоке от ухода Федуна из «Спартака». Не поверил и начал проверять

Мелкадзе: был в шоке от ухода Федуна из «Спартака». Не поверил и начал проверять
Комментарии

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе прокомментировал уход Леонида Федуна с поста президента «Спартака», который тот занимал 18 лет.

«Заранее никаких же новостей не было. Я с ребятами из клуба общаюсь, но ни разу не слышал от них, что он хочет уйти. Потом бах – выходит новость. Я был в шоке. Сначала в это не поверил, начал проверять и в итоге убедился. Но всё бывает. 18 лет – это целая эпоха «Спартака».

Мало ли это – три титула за 18 лет? Для такой команды как «Спартак» – да. Мне кажется, там и пять было бы мало. По-хорошему, надо было бы больше. Но он же не футболист. Может быть, он назначал не то руководство», – приводит слова Мелкадзе «РБ Спорт».

Об уходе Леонида Федуна из «Спартака» было объявлено 22 августа. В этот день стало известно о том, что «Лукойл» выкупил 100% акций московского клуба.

«Поставить Федуну памятник при жизни». Реакция футбольной России на революцию в «Спартаке» «Поставить Федуну памятник при жизни». Реакция футбольной России на революцию в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022