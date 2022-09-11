Мелкадзе: был в шоке от ухода Федуна из «Спартака». Не поверил и начал проверять

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе прокомментировал уход Леонида Федуна с поста президента «Спартака», который тот занимал 18 лет.



«Заранее никаких же новостей не было. Я с ребятами из клуба общаюсь, но ни разу не слышал от них, что он хочет уйти. Потом бах – выходит новость. Я был в шоке. Сначала в это не поверил, начал проверять и в итоге убедился. Но всё бывает. 18 лет – это целая эпоха «Спартака».



Мало ли это – три титула за 18 лет? Для такой команды как «Спартак» – да. Мне кажется, там и пять было бы мало. По-хорошему, надо было бы больше. Но он же не футболист. Может быть, он назначал не то руководство», – приводит слова Мелкадзе «РБ Спорт».



Об уходе Леонида Федуна из «Спартака» было объявлено 22 августа. В этот день стало известно о том, что «Лукойл» выкупил 100% акций московского клуба.