Аршавин: матчи «Спартака» и «Зенита» принципиальны в любых составах

Экс-игрок «Зенита», а сейчас заместитель генерального директора клуба по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о втором матче легенд, ответив на вопрос, стало ли желание взять реванш главной причиной победы ветеранов «Спартака».



«Мне кажется, мы тоже не хотели проигрывать – это раз. Матч между «Спартаком» и «Зенитом» в любом случае и в любых составах принципиален. К тому же это противостояние из развлекательного приобрело спортивный подтекст. Поэтому они и хотели победить, тем более при своих болельщиках. Пришли ярые фанаты, которые не приходят на матчи главного «Спартака», по причине протеста. Думаю, большинство из них видели этих футболистов, когда они играли еще в регулярных чемпионатах. Всё это в совокупности. Да и здорово на своем стадионе победить», – приводит слова Аршавина Sport24.

Встреча между командами закончилась со счётом 2:1 в пользу легенд «Спартака». За красно-белых забивали Роман Павлюченко и Александр Ширко. В составе «Зенита» отличился Игорь Денисов.