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Федотов ответил на вопрос о конкуренции ЦСКА с «Зенитом» за чемпионство

Федотов ответил на вопрос о конкуренции ЦСКА с «Зенитом» за чемпионство
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов после домашней победы над «Краснодаром» со счётом 4:1, комментируя выход команды на промежуточное первое место по количеству забитых мячей, ответил на вопрос о конкуренции с «Зенитом» за золотые медали.

«Работы ещё много, двигаемся поэтапно. Мы не смотрим так стратегически далеко. Надо всё доказывать делом. Прошла только маленькая часть чемпионата. Есть куда расти и развиваться команде в плане психологии и остальных дел, чтобы участвовать в борьбе за медали», – приводит слова Федотова официальный сайт армейцев.

В текущем розыгрыше РПЛ ЦСКА потерпел одно поражение – 13 августа от «Зенита» (1:2). Также команда дважды сыграла вничью – с «Нижним Новгородом» и «Ростовом». Все остальные матчи москвичи выиграли, набрав после девяти туров 20 очков. У «Зенита» столько же баллов при одной игре в запасе.

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