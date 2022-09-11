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Полузащитник «Крыльев Советов» Ежов: могу ли перейти в «Спартак» зимой? Ещё дожить надо

Полузащитник «Крыльев Советов» Ежов: могу ли перейти в «Спартак» зимой? Ещё дожить надо
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Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов ответил на вопрос о возможном переходе в «Спартак».

«Мой возможный переход в «Спартак» в это трансферное окно? Говорить можно всё что угодно. Но, как вы видите, я играю в «Крыльях Советов». Не исключаю ли я, что ещё могу перейти в «Спартак»? Трансферное окно уже закрыто. Переход зимой? До зимы ещё дожить надо», – передаёт слова Ежова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

В текущем сезоне Ежов провёл восемь матчей и отметился четырьмя результативными действиями: забил два гола и отдал столько же результативных передач.

После девяти игр самарцы занимают 10-е место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 10 очков. Ближайший матч команда проведёт в Кубке России с «Зенитом» 14 сентября.

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