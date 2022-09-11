Медина: ЦСКА и «Краснодар» выдали топ-матч. Мы очень вовремя забили третий гол
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Полузащитник ЦСКА Хесус Медина поделился впечатлениями от матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (4:1).
«Это была топ-игра, очень тяжёлая победа. Когда «Краснодар» забил первый гол, то они начали контролировать игру. Но мы вовремя нашли третий гол и довели игру до победы», — сказал Медина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Московский клуб набрал 20 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Краснодар» (17) — на третьем месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны, санкт-петербургский «Зенит» (20).
В следующем туре чемпионата России ЦСКА сыграет с «Торпедо», а «Краснодар» проведёт встречу с подмосковными «Химками».
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