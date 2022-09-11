Аршавин: «Зенит» – самый популярный клуб России, к нему высокий интерес в мире

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на второе место «Зенита» по количеству просмотров в TikTok в августе во всём мире.



«Эти цифры говорят о том, что «Зенит» – самый популярный клуб в России, и к нему высокий интерес в мире», – цитирует Аршавина Sport24.



По ходу прошлого сезона петербуржцы трижды вошли в топ-5 клубов мира по количеству просмотров — в октябре (пятое место) и в декабре (третье место) 2021-го, а также в марте 2022-го (пятое место).



«Зенит» является действующим чемпионом России. Санкт-петербургский клуб в сезоне-2021/2022 Российской Премьер-Лиги оформил четвёртую победу подряд в этом турнире.

На данный момент «Зенит» возглавляет таблицу РПЛ в сезоне-2022/2023. Петербуржцы набрали 20 очков после восьми игр. Столько же баллов и у ЦСКА, но армейцы провели на одну встречу больше.