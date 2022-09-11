Мелкадзе: если забью семь-восемь голов до зимы, буду доволен

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе поделился мнением о результативности форварда «Ахмата» Гамида Агаларова в прошлом сезоне. Тогда нападающий выступал за «Уфу».
«Агаларов забил 19 мячей за сезон, это было чудо? Нет, я так не считаю. В сезоне 30 матчей. Так что это обалденный результат.
Какой предел у меня? Не люблю так загадывать. Не могу сказать, что забью 15-20 мячей, потому что я максимум за сезон забивал семь мячей. Но семью-восемью голами до зимы я буду доволен», – цитирует Мелкадзе «РБ Спорт.
В текущем сезоне Мелкадзе провёл девять матчей и забил четыре гола. Отметим, что форвард сумел отличиться в последних трёх играх сочинцев в Российской Премьер-Лиге.
На данный момент «Сочи» занимает пятое место в таблице РПЛ, набрав 16 очков. В следующем туре команда сыграет с «Факелом», а до этого встретится в Кубке России с «Торпедо».
- 11 сентября 2022
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