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Мелкадзе назвал топ-3 нападающих в текущем сезоне РПЛ

Мелкадзе назвал топ-3 нападающих в текущем сезоне РПЛ
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Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе назвал тройку лучших нападающих Российской Премьер-Лиги в сезоне-2022/2023.

«Топ-3 форварда в России? Мне нравятся Сергеев, Комличенко и Смолов. Это среди чисто центральных нападающих.

В прошлом сезоне включил бы в этот список Дзюбу и Агаларова? Да, конечно. И третьим – Кассьерру», – цитирует Мелкадзе «РБ Спорт».

В текущем сезоне Мелкадзе провёл девять матчей в РПЛ и забил четыре гола. Отметим, что форвард сумел отличиться в последних трёх играх сочинцев в Российской Премьер-Лиге, забив по голу в каждой из них.

На данный момент «Сочи» занимает пятое место в таблице РПЛ, набрав 16 очков. В следующем туре команда сыграет с «Факелом», а до этого встретится в Кубке России с «Торпедо».

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