Аршавин: любая команда Первой лиги легко обыграет и «Амкал», и «2Drots»

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о любительской команде «Амкал».

«Если бы Прокоп (Михаил Прокопьев. – Прим. «Чемпионата») мог заиграть в профессиональном футболе, он бы уже заиграл. Значит, нет способностей. Конечно, здесь он выделяется – техничен, поле видит и физически хорошо готов.

Насколько он может помочь «Амкалу» пройти «Звезду» в Кубке России? Так же как и в предыдущих раундах. Успехи «Амкала»? Я связываю их с достаточно низким уровнем Второй лиги.

Основатель «Амкала» заявил, что в последнее время клубы медийного футбола навязывают борьбу профессиональным командам? Они навязывают борьбу разве что в плане внимания. Думаю, что любая команда Первой лиги легко обыграет и «Амкал», и «2Drots», – цитирует Аршавина «Спорт день за днём».