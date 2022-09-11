Защитник ЦСКА Виллиан Роша: партнёры по обороне помогали мне, подсказывали жестами

Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша поделился эмоциями от дебюта за московскую команду во встрече с «Краснодаром» (4:1).

«Рад дебютировать в такой игре. Это был хороший матч. Рад, что мне удалось помочь команде. Мы выиграли, и это самое главное.

Я провёл всего несколько тренировок с командой, не было ли проблем со взаимопониманием? Я следил за командой до того, как присоединился к ней. Поэтому мне удалось быстро адаптироваться. Все одноклубники помогают мне, а я помогаю им. Матч действительно получился потрясающим, теперь нужно работать дальше. С таким настроем мы сможем зайти далеко.

Партнёры по обороне помогали мне, подсказывали жестами. Поэтому мне было легко понять их советы. Это касается и Бахи, и Игоря. Я чувствовал взаимопонимание, благодаря этому мы добились столь важной победы.

Что необычного могу сказать о первых днях в команде? Нет, нет. Все хорошо меня приняли, никаких происшествий не было. Наоборот, благодаря дружеской атмосфере я легко влился в команду. Мы победили, и если дальше будем так относиться к делу, то сможем решить все задачи.

Адаптация в Москве? В первую очередь хочу отметить, что пришёл в ЦСКА, чтобы играть в футбол, побеждать и завоёвывать трофеи. Что касается жилья, то мне удалось его найти благодаря нашим переводчикам. Скоро я перееду туда и смогу лучше восстанавливаться, отдыхать. Можно сказать, что процесс адаптации для меня закончен, и я готов полностью сконцентрироваться на работе. Повторюсь, что я очень счастлив находиться здесь и постараюсь сделать всё, чтобы команда побеждала», – цитирует Рошу официальный телеграм-канал ЦСКА.