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«Унион» временно возглавил турнирную таблицу Бундеслиги, минимально переиграв «Кёльн»

«Унион» временно возглавил турнирную таблицу Бундеслиги, минимально переиграв «Кёльн»
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Сегодня, 11 сентября, состоялся матч 6-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Кёльн» в своих стенах принимал «Унион». Встреча проходила на стадионе «Райн-Энерги». Стартовый свисток главного арбитра Беньямина Кортуса прозвучал в 16:30 мск.

Единственный гол матча был забит на четвёртой минуте встречи — отличился со знаком минус защитник «козлов» Тимо Хюберс. На 11-й минуте «Унион» мог укрепить преимущество, но Теозон-Жордан Сибачо не смог реализовать 11-метровый удар. На 16-й минуте гости всё-таки забили сами благодаря усилиям Шеральдо Бекера, но арбитры на VAR решили мяч не засчитывать. В концовке встречи хозяева остались в меньшинстве — на 81-й минуте поле покинул Лука Килиан за вторую жёлтую карточку. Больше голов в матче забито не было, и финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Униона» — 1:0.

После этой встречи «Унион» набрал 14 очков и единолично возглавил турнирную таблицу Бундеслиги. Ниже расположились «Бавария», «Хоффенхайм», дортмундская «Боруссия» и «Фрайбург», который свою встречу сыграет позже. «Кёльн» остаётся на седьмом месте с девятью очками в активе.

Германия - Бундеслига. 6-й тур
11 сентября 2022, воскресенье. 16:30 МСК
Кёльн
Кёльн
Окончен
0 : 1
Унион
Берлин
0:1 Хюберс – 4' (автогол)
Удаления: Килиан – 81' / нет
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