«Унион» временно возглавил турнирную таблицу Бундеслиги, минимально переиграв «Кёльн»

Сегодня, 11 сентября, состоялся матч 6-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Кёльн» в своих стенах принимал «Унион». Встреча проходила на стадионе «Райн-Энерги». Стартовый свисток главного арбитра Беньямина Кортуса прозвучал в 16:30 мск.

Единственный гол матча был забит на четвёртой минуте встречи — отличился со знаком минус защитник «козлов» Тимо Хюберс. На 11-й минуте «Унион» мог укрепить преимущество, но Теозон-Жордан Сибачо не смог реализовать 11-метровый удар. На 16-й минуте гости всё-таки забили сами благодаря усилиям Шеральдо Бекера, но арбитры на VAR решили мяч не засчитывать. В концовке встречи хозяева остались в меньшинстве — на 81-й минуте поле покинул Лука Килиан за вторую жёлтую карточку. Больше голов в матче забито не было, и финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Униона» — 1:0.

После этой встречи «Унион» набрал 14 очков и единолично возглавил турнирную таблицу Бундеслиги. Ниже расположились «Бавария», «Хоффенхайм», дортмундская «Боруссия» и «Фрайбург», который свою встречу сыграет позже. «Кёльн» остаётся на седьмом месте с девятью очками в активе.