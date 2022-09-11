В «Спартаке» объяснили, почему Бальде и Николсон не попали в заявку на матч с «Ростовом»

В московском «Спартаке» объяснили, почему нападающие Кейта Бальде и Шамар Николсон не попали в заявку красно-белых на матч 9-го тура чемпионата России с «Ростовом».

«У Кейта Бальде — недомогание. У Шамара Николсона — небольшое повреждение. Оба не попали в заявку по решению тренерского штаба», — передаёт слова руководителя пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Бальде, перешедший в команду этим летом, дебютировал за красно-белых в матче с «Зенитом» (1:2). Николсон принял участие в семи играх «Спартака» в этом сезоне, результативными действиями не отметился. Впервые за долгое время в матче с «Ростовом» на поле выйдет вратарь московского клуба Александр Селихов.