В «Спартаке» объяснили, почему Бальде и Николсон не попали в заявку на матч с «Ростовом»
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В московском «Спартаке» объяснили, почему нападающие Кейта Бальде и Шамар Николсон не попали в заявку красно-белых на матч 9-го тура чемпионата России с «Ростовом».
«У Кейта Бальде — недомогание. У Шамара Николсона — небольшое повреждение. Оба не попали в заявку по решению тренерского штаба», — передаёт слова руководителя пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Бальде, перешедший в команду этим летом, дебютировал за красно-белых в матче с «Зенитом» (1:2). Николсон принял участие в семи играх «Спартака» в этом сезоне, результативными действиями не отметился. Впервые за долгое время в матче с «Ростовом» на поле выйдет вратарь московского клуба Александр Селихов.
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