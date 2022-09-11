Карпин поблагодарил Боснию за согласие сыграть матч со сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поблагодарил национальную команду Боснии и Герцеговины за согласие сыграть товарищеский матч с россиянами в условиях нынешней политической ситуации.
«Футболисты Боснии не хотят играть с Россией? По поводу угрозы срыва матча — без понятия, не готов отвечать. Нет информации. А по поводу соперника — Босния согласилась сыграть, спасибо большое», — приводит слова Карпина «РБ Спорт».
Напомним, ранее стало известно, что некоторые игроки сборной Боснии отказываются играть с Россией. Так, капитан боснийцев Эдин Джеко выступил против проведения матча с россиянами. Полузащитник Миралем Пьянич также сказал, что намерен отказаться от поездки на игру с Россией, а экс-защитник сборной Эрвин Жуканович предложил запретить въезд в страну тем, кто примет участие в запланированной встрече.
Кроме того, против проведения матча выступили и футбольные функционеры из Боснийской федерации футбола. Однако матч по-прежнему планируется на ноябрь 2022 года.
- 11 сентября 2022
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