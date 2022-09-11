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Алексей Игонин — о победе «Зенита»: «Оренбург» — слабый, даже не сопротивлялись

Алексей Игонин — о победе «Зенита»: «Оренбург» — слабый, даже не сопротивлялись
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал разгромную победу сине-бело-голубых в матче с «Оренбургом» (8:0).

«По качеству игроков и показанному футболу можно сказать, что «Оренбург» действительно слабый. Бывает так, что соперники ниже классом выбирают правильную тактику: при этом у них достаточно дисциплины и есть возможности отобрать очки у лидера. Сегодня ничего такого со стороны «Оренбурга» не было — они никак не сопротивлялись «Зениту». Команда же Семака вышла с настроем — с первых минут играла высоким прессингом.

Возможно ли то, что главного тренера «Оренбурга» Личку отправят в отставку? Отправить-то могут, а что дальше? Эмоциональных решений делать не надо», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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