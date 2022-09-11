Бывший тренер «Челси» Томас Тухель опубликовал прощальное письмо

Недавно уволенный с поста главного тренера «Челси» Томас Тухель опубликовал прощальное письмо с обращением к болельщикам и бывшим подопечным.
«Это одно из самых трудных заявлений, которые мне когда-либо приходилось писать, и я надеялся, что мне не понадобится делать этого в течение многих лет. Я опустошён тем, что моё время в «Челси» подошло к концу.
Это клуб, в котором я чувствовал себя как дома, как в профессиональном, так и в личном плане. От всей души хочу поблагодарить персонал, игроков и болельщиков за то, что с самого начала так радушно приняли меня.
Гордость и радость, которые я испытывал, помогая команде выиграть Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, останутся со мной навсегда. Для меня большая честь стать частью истории этого клуба, а воспоминания последних 19 месяцев всегда будут занимать особое место в моём сердце», — написал Тухель в своём сообщении на официальной странице в «Твиттере».
Тухель улыбается в ответ на вопрос о Роналду
- 12 сентября 2022
-
05:33
-
05:20
-
04:54
-
01:49
-
01:17
-
00:46
-
00:45
-
00:15
-
00:13
-
00:08
-
00:03
-
00:03
- 11 сентября 2022
-
23:57
-
23:55
-
23:50
-
23:41
-
23:14
-
23:06
-
23:01
-
23:00
-
23:00
-
22:47
-
22:45
-
22:37
-
22:25
-
22:19
-
22:16
-
22:13
-
22:10
-
22:06
-
22:01
-
21:54
-
21:47
-
21:44
-
21:41