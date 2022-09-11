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Бывший тренер «Челси» Томас Тухель опубликовал прощальное письмо

Бывший тренер «Челси» Томас Тухель опубликовал прощальное письмо
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Недавно уволенный с поста главного тренера «Челси» Томас Тухель опубликовал прощальное письмо с обращением к болельщикам и бывшим подопечным.

«Это одно из самых трудных заявлений, которые мне когда-либо приходилось писать, и я надеялся, что мне не понадобится делать этого в течение многих лет. Я опустошён тем, что моё время в «Челси» подошло к концу.

Это клуб, в котором я чувствовал себя как дома, как в профессиональном, так и в личном плане. От всей души хочу поблагодарить персонал, игроков и болельщиков за то, что с самого начала так радушно приняли меня.

Гордость и радость, которые я испытывал, помогая команде выиграть Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, останутся со мной навсегда. Для меня большая честь стать частью истории этого клуба, а воспоминания последних 19 месяцев всегда будут занимать особое место в моём сердце», — написал Тухель в своём сообщении на официальной странице в «Твиттере».

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