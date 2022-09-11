Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Монако» одолел «Лион», Головин провёл почти весь матч

«Монако» одолел «Лион», Головин провёл почти весь матч
Комментарии

Сегодня, 11 сентября, в матче 7-го тура французской Лиги 1 сезона-2022/2023 «Монако» принимал «Лион». Встреча проходила на стадионе «Луи II» в Монако и завершилась победой хозяев — 2:1.

Первый мяч был забит монегасками после подачи углового на 55-й минуте — отличился Бенуа Бадьяшиль, голевая передача на счету подававшего корнер Каю Энрике. Упрочил преимущество «Монако» гол чилийца Гильермо Марипана после розыгрыша углового (63-я минута). «Лион» сумел размочить счёт на 81-й минуте — с передачи Райана Шерки отличился камерунский нападающий Карл Токо Экамби.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 85-й минуте. По данным портала Who Scored, на его счету три удара (один в створ), 44 касания мяча, а точность его передач составила 70,4%. Александр получил в этой игре жёлтую карточку.

Таким образом, после семи туров чемпионата Франции «Монако» набрал 11 очков (седьмое место), а «Лион» — 13 (пятое место). В следующем матче монегаски сыграют с «Реймсом», а лионцы — с «ПСЖ».

Франция - Лига 1. 7-й тур
11 сентября 2022, воскресенье. 21:45 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 1
Лион
Лион
1:0 Бадьяшиль – 55'   2:0 Марипан – 63'   2:1 Токо Экамби – 81'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022