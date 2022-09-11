«Монако» одолел «Лион», Головин провёл почти весь матч

Сегодня, 11 сентября, в матче 7-го тура французской Лиги 1 сезона-2022/2023 «Монако» принимал «Лион». Встреча проходила на стадионе «Луи II» в Монако и завершилась победой хозяев — 2:1.



Первый мяч был забит монегасками после подачи углового на 55-й минуте — отличился Бенуа Бадьяшиль, голевая передача на счету подававшего корнер Каю Энрике. Упрочил преимущество «Монако» гол чилийца Гильермо Марипана после розыгрыша углового (63-я минута). «Лион» сумел размочить счёт на 81-й минуте — с передачи Райана Шерки отличился камерунский нападающий Карл Токо Экамби.



Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 85-й минуте. По данным портала Who Scored, на его счету три удара (один в створ), 44 касания мяча, а точность его передач составила 70,4%. Александр получил в этой игре жёлтую карточку.



Таким образом, после семи туров чемпионата Франции «Монако» набрал 11 очков (седьмое место), а «Лион» — 13 (пятое место). В следующем матче монегаски сыграют с «Реймсом», а лионцы — с «ПСЖ».