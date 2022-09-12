Илья Самошников высказался о сорвавшемся трансфере в «Динамо»
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Российский защитник казанского «Рубина» Илья Самошников прокомментировал сорвавшийся трансфер в московское «Динамо».
«Срыв перехода в «Динамо»? Как получилось, так получилось. Ничего страшного. Почему? Не хочу говорить на эту тему принципиально», – приводит слова Самошникова Sport24.
24-летний Самошников стал игроком казанской команды в январе 2020 года. В нынешнем сезоне защитник в восьми матчах Мелбет Первой лиги забил один гол и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в конце текущего сезона.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Самошников, вероятно, продолжит карьеру в одной из команд Российской Премьер-Лиги. В частности, речь шла о серьёзном интересе к футболисту со стороны московского «Динамо».
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