Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Илья Самошников высказался о сорвавшемся трансфере в «Динамо»

Илья Самошников высказался о сорвавшемся трансфере в «Динамо»
Комментарии

Российский защитник казанского «Рубина» Илья Самошников прокомментировал сорвавшийся трансфер в московское «Динамо».

«Срыв перехода в «Динамо»? Как получилось, так получилось. Ничего страшного. Почему? Не хочу говорить на эту тему принципиально», – приводит слова Самошникова Sport24.

24-летний Самошников стал игроком казанской команды в январе 2020 года. В нынешнем сезоне защитник в восьми матчах Мелбет Первой лиги забил один гол и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в конце текущего сезона.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Самошников, вероятно, продолжит карьеру в одной из команд Российской Премьер-Лиги. В частности, речь шла о серьёзном интересе к футболисту со стороны московского «Динамо».

Новость по теме
«Обсуждают несуществующее повреждение». «Рубин» объявил о возвращении Самошникова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022