Агент Гурцкая: очень похоже, что Ротенберг-младший — следующий после Цорна в «Локомотиве»

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что бывший футболист «Локомотива» Борис Ротенберг займёт пост спортивного директора команды после Томаса Цорна.

«Я знаю, что у Юрана была встреча с руководством РЖД, где ему намекали, что он может принять «Локомотив».



О другом варианте: конфигурации Ротенберг ― спортивный директор, а Сёмин ― главный тренер говорят давно. Если Ротенберг займёт этот пост, то возвращение Сёмина позволит ему быстро набрать висты и заработать уважение болельщиков. Это очевидное решение, оно на поверхности. Понятно, что в длинную это ничего не даст, но на короткий отрезок после годичного издевательства над командой это не самый худший вариант. Но очень похоже на правду, что следующий после Цорна – это именно Ротенберг», — сказал Гурцкая в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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Агент Гурцкая: «Локо» похож на дешёвый ситком. Видеоролик: