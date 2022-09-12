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Медина: Акинфеев мог бы играть в «Реале», а Чалов — в Англии

Медина: Акинфеев мог бы играть в «Реале», а Чалов — в Англии
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Полузащитник ЦСКА Хесус Медина считает, что голкиперу армейцев Игорю Акинфееву по силам играть в европейском топ-клубе, например, в «Реале». Также Медина считает, что Фёдор Чалов мог бы закрепиться в Англии.

«Мог бы Фёдор Чалов играть в Англии? Да. Он хороший игрок, у него есть эти качества. Думаю, он смог бы там продолжить карьеру.

Акинфеев — один из лучших вратарей в мире? Да! А в России лучший! Он удивительный! Думаю, он мог бы играть в топ-клубе Европы! «Реал» Мадрид? Да, он смог бы там играть. Он — живая легенда и топовый игрок лично для меня!» — приводит слова Медины «РБ Спорт».

Напомним, в РПЛ сезона-2022/2023 ЦСКА набрал 20 очков за девять матчей и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Зенит» (23).

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