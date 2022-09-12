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Виктор Гончаренко: ситуация с незабитым пенальти в матче с «Торпедо» повернула игру

Виктор Гончаренко: ситуация с незабитым пенальти в матче с «Торпедо» повернула игру
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал победу своей команды в матче 9-го тура РПЛ с «Торпедо». Встреча команд закончилась со счётом 2:0. Для «Урала» эта победа стала первой в нынешнем сезоне.

«И у меня, и у команды такое чувство, что мы вечность уже не выигрывали. Сегодня нам очень хотелось победить.

В начале игры чувствовали себя нервозно. В простых ситуациях отдавали мяч сопернику. Где-то не могли обработать простые передачи. Во втором тайме немножко успокоились.

Ситуация с незабитым пенальти повернула игру в другую сторону. Этот момент придал нам сил. Чувствовалось, что мы взяли игру под контроль», — цитирует Гончаренко пресс-служба «Урала».

«Урал» набрал четыре очка, команда занимает 15-е место. «Торпедо» (1) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).

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