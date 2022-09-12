«Пропустить четыре — не уважать себя». Колосков — о поражении «Спартака» «Ростову»
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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о результате матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Ростовом» (2:4).
«Результат удивил. Я буквально после последней игры «Спартака», где они проиграли «Зениту», говорил, что «Спартак» остаётся конкурентоспособной командой, у неё хороший потенциал, могут при определённых условиях составить конкуренцию ЦСКА и «Зениту». Пока прогноз не оправдывается. Пропустить четыре — это не уважать себя. Формула: как тренируются, так и играют. Так во всех командах», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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