«Пропустить четыре — не уважать себя». Колосков — о поражении «Спартака» «Ростову»

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о результате матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Ростовом» (2:4).

«Результат удивил. Я буквально после последней игры «Спартака», где они проиграли «Зениту», говорил, что «Спартак» остаётся конкурентоспособной командой, у неё хороший потенциал, могут при определённых условиях составить конкуренцию ЦСКА и «Зениту». Пока прогноз не оправдывается. Пропустить четыре — это не уважать себя. Формула: как тренируются, так и играют. Так во всех командах», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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