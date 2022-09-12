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Лидеры «Манчестер Юнайтед» считают, что Роналду постарается покинуть команду зимой

Лидеры «Манчестер Юнайтед» считают, что Роналду постарается покинуть команду зимой
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Ведущие футболисты «Манчестер Юнайтед» полагают, что форвард Криштиану Роналду попытается покинуть команду зимой, утверждает The Sun. По данным источника, лидеры команды недовольны, что португалец пропустил предсезонку. Из-за этого ему пока не удаётся в полной мере встроиться в систему игры, которую выстроил новый главный тренер команды Эрик тен Хаг.

«Все игроки были рады, когда Роналду вернулся в команду в прошлом сезоне. Но они расстроены, что он пропустил предсезонку. Главный тренер приложил массу усилий, чтобы объяснить, как футболистам нужно играть. Роналду не соответствует требованиям в плане скорости. Он полагается на инстинкты, но это не работает в системе тен Хага», — приводит слова собственного источника издание.

Также утверждается, что тен Хаг планирует сделать ставку на Маркуса Рашфорда. Тренер полагает, что англичанин сможет забить более 20 мячей за сезон.

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