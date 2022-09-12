Лидеры «Манчестер Юнайтед» считают, что Роналду постарается покинуть команду зимой

Ведущие футболисты «Манчестер Юнайтед» полагают, что форвард Криштиану Роналду попытается покинуть команду зимой, утверждает The Sun. По данным источника, лидеры команды недовольны, что португалец пропустил предсезонку. Из-за этого ему пока не удаётся в полной мере встроиться в систему игры, которую выстроил новый главный тренер команды Эрик тен Хаг.
«Все игроки были рады, когда Роналду вернулся в команду в прошлом сезоне. Но они расстроены, что он пропустил предсезонку. Главный тренер приложил массу усилий, чтобы объяснить, как футболистам нужно играть. Роналду не соответствует требованиям в плане скорости. Он полагается на инстинкты, но это не работает в системе тен Хага», — приводит слова собственного источника издание.
Также утверждается, что тен Хаг планирует сделать ставку на Маркуса Рашфорда. Тренер полагает, что англичанин сможет забить более 20 мячей за сезон.
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