Роналду не попал в список лучшего партнёра по «МЮ» по версии молодого защитника Уильямса

22-летний защитник «Манчестер Юнайтед» Брендон Уильямс назвал лучшего футболиста в стане «красных дьяволов», с которым ему когда-либо доводилось играть вместе на поле.

«Я бы, наверное, назвал Хуана Мату, потому что он является волшебником с мячом. Он имеет контроль над игрой в том виде, как он обращается с мячом. Хуан хороший парень и вне поля, так как он разговаривает с нами и оказывает помощь», — цитирует Уильямса The Sun со ссылкой на Goal.

Напомним, что 9 сентября 34-летний Мата подписал контракт с «Галатасараем». Футболист выиграл вместе с «Манчестер Юнайтед» четыре трофея (Лигу Европы, Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок Англии). В 285 матчах за команду Хуан забил 51 гол и отдал 47 результативных передач.

10 самых ценных футболистов по количеству голевых действий. Видеоролик: