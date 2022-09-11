Роналду не попал в список лучшего партнёра по «МЮ» по версии молодого защитника Уильямса

22-летний защитник «Манчестер Юнайтед» Брендон Уильямс назвал лучшего футболиста в стане «красных дьяволов», с которым ему когда-либо доводилось играть вместе на поле.
«Я бы, наверное, назвал Хуана Мату, потому что он является волшебником с мячом. Он имеет контроль над игрой в том виде, как он обращается с мячом. Хуан хороший парень и вне поля, так как он разговаривает с нами и оказывает помощь», — цитирует Уильямса The Sun со ссылкой на Goal.
Напомним, что 9 сентября 34-летний Мата подписал контракт с «Галатасараем». Футболист выиграл вместе с «Манчестер Юнайтед» четыре трофея (Лигу Европы, Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок Англии). В 285 матчах за команду Хуан забил 51 гол и отдал 47 результативных передач.
10 самых ценных футболистов по количеству голевых действий. Видеоролик:
- 11 сентября 2022
-
10:01
-
10:00
-
09:54
-
09:53
-
09:52
-
09:36
-
09:30
-
09:28
-
09:23
-
07:59
-
07:11
-
06:14
-
06:00
-
06:00
-
05:58
-
05:39
-
05:31
-
05:22
-
05:17
-
04:52
-
04:42
-
04:32
-
04:05
-
03:52
-
03:49
-
03:34
-
03:03
-
02:57
-
02:48
-
02:40
-
02:26
-
02:19
-
01:13
-
00:25
-
00:18