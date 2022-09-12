Сергей Юран: мне нравится игра «Спартака», но на фоне «Факела» или «Оренбурга»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался по поводу игры московского «Спартака». По его мнению, красно-белые здорово выглядят на фоне слабых оппонентов, а более серьёзным командам не могут оказать сопротивление.
«Мне нравится игра «Спартака», но на фоне «Факела» или «Оренбурга». При всём уважении к этим командам у них нет классного подбора футболистов. А вот когда «Спартак» играет с соперником более высокого уровня, то появляются серьёзные проблемы. К примеру, как это было с «Ростовом». Там великолепная команда, но у них нет суперзвёздного состава. В «Ростове» видна тренерская работа», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».
Напомним, «Спартак» набрал 16 очков в девяти матчах и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023.
- 12 сентября 2022
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