Аканджи: в каждом новом игроке сначала сомневаются, даже в случае с Холандом

27-летний защитник «Манчестер Сити» и сборной Швейцарии Мануэль Аканджи рассказал о своих целях в стане «горожан» после перехода из дортмундской «Боруссии» за € 17,5 млн в последний день минувшего трансферного окна.

«Кажется, мой переход — большая новость в Швейцарии. Я ещё не был там после подписания контракта, но «Манчестер Сити» — один из самых больших клубов мира.

Я хочу показать, что приехал сюда не для того, чтобы быть случайным игроком. Я хочу находиться в этой команде и играть как можно больше. У некоторых до сих пор могут оставаться сомнения на этот счёт, и мне нужно доказать им, что я способен на это, поэтому я здесь.

Я не знаю, какое мнение у всех, потому что я не читаю газеты, но у всех всегда есть сомнения в игроках. Даже когда в «Сити» переходил Эрлинг Холанд, были вопросы, сможет ли он себя проявить так же, как в «Боруссии». Конечно же, он убедил всех своей игрой», — сказал Аканджи в интервью Manchester Evening News.

Защитник дебютировал за «Манчестер Сити» в матче с «Севильей» (4:0) в Лиге чемпионов на прошлой неделе, провёл на поле все 90 минут.

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