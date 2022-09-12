Игрок «Виктории Пльзень»: отсутствие Лукаку? Без него «Интер» слабее, но зато есть Джеко

Полузащитник чешской «Виктории Пльзень» Лукаш Калвах поделился ожиданиями перед встречей с итальянским «Интером» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
«Отсутствие Лукаку? Конечно, без него они слабее, он один из лучших игроков мира, но в этой команде ещё есть Джеко, который знает, как представлять угрозу воротам соперника.
Кого из игроков «Интера» мы больше всего боимся? Форвардов, Джеко и Лаутаро Мартинеса, но полузащитники этой команды тоже очень сильны.
Мы ждём сложного матча. Эта игра пройдёт уже после встречи с «Барселоной», поэтому нам должно быть легче, надеюсь, результат будет лучше», — приводит слова Калваха на пресс-конференции перед игрой Лиги чемпионов Football Italia.
Матч «Виктории Пльзень» и «Интера» состоится завтра, 13 сентября, в Пльзени и начнётся в 19:45 мск. Нападающий «нерадзурри» Ромелу Лукаку пропустит игру из-за травмы.
В первом матче в группе Лиги чемпионов чешская команда проиграла «Барселоне» со счётом 1:5.
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