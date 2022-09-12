Игрок «Виктории Пльзень»: отсутствие Лукаку? Без него «Интер» слабее, но зато есть Джеко

Полузащитник чешской «Виктории Пльзень» Лукаш Калвах поделился ожиданиями перед встречей с итальянским «Интером» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Отсутствие Лукаку? Конечно, без него они слабее, он один из лучших игроков мира, но в этой команде ещё есть Джеко, который знает, как представлять угрозу воротам соперника.

Кого из игроков «Интера» мы больше всего боимся? Форвардов, Джеко и Лаутаро Мартинеса, но полузащитники этой команды тоже очень сильны.

Мы ждём сложного матча. Эта игра пройдёт уже после встречи с «Барселоной», поэтому нам должно быть легче, надеюсь, результат будет лучше», — приводит слова Калваха на пресс-конференции перед игрой Лиги чемпионов Football Italia.

Матч «Виктории Пльзень» и «Интера» состоится завтра, 13 сентября, в Пльзени и начнётся в 19:45 мск. Нападающий «нерадзурри» Ромелу Лукаку пропустит игру из-за травмы.

В первом матче в группе Лиги чемпионов чешская команда проиграла «Барселоне» со счётом 1:5.