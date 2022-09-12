Саймон Джордан — о вингере «МЮ» Марсьяле: все виноваты, кроме него

Бывший владелец «Кристал Пэлас», а ныне футбольный эксперт Саймон Джордан прокомментировал недавнее интервью вингера «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля для France Football, в котором француз открыто раскритиковал Жозе Моуринью, который отобрал у него девятый номер и отдал Златану Ибрагимовичу, и Уле-Гуннара Сульшера, заставлявшего играть футболиста с незалеченными травмами.

«По сути, ты — высокомерный, титулованный маленький придурок. Твой менеджер [Жозе Моуринью] предложил тебе возможность увидеть его образ мыслей, ты воспринял это как предательство. А затем ты упрекаешь Уле-Гуннара Сульшера.

Такое мировоззрение и характер, не ошеломляет ли вас немного и не приводит ли к старому утверждению о том, что люди иногда имеют такое низкое мнение о футболистах из-за отсутствия у них интеллекта?

В прошлом году в «Севилье» он провалился, так что дело не в нём, а во всех остальных — в Моуринью и Сульшере. Я предполагаю, что в Севилье было слишком жарко, так что это тоже не его вина. Может, уже кто-то скажет этому парню заткнуться?» — сказал Джордан в эфире talkSPORT.

Гол Амира Ибрагимова за юношескую команду «Манчестер Юнайтед»: