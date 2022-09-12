«Балтика» сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» в домашнем матче Первой лиги

В матче 9-го тура Мелбет Первой лиги «Балтика» принимала махачкалинское «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Калининград» в Калининграде и завершилась ничьей со счётом 1:1.



На шестой минуте встречи счёт открыл полузащитник махачкалинского «Динамо» Ражаб Магомедов. В компенсированное время первого тайма главный арбитр Сергей Куликов назначил пенальти в ворота гостей, который успешно реализовал нападающий «Балтики» Гедеон Гузина. На 73-й минуте был назначен ещё один 11-метровый удар в ворота махачкалинского клуба, однако форвард калининградцев Тамерлан Мусаев не сумел забить гол.



Калининградская «Балтика» набрала 16 очков и поднялась на четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. Махачкалинское «Динамо» (14) — на девятом месте.