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«Балтика» сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» в домашнем матче Первой лиги

«Балтика» сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» в домашнем матче Первой лиги
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В матче 9-го тура Мелбет Первой лиги «Балтика» принимала махачкалинское «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Калининград» в Калининграде и завершилась ничьей со счётом 1:1.

На шестой минуте встречи счёт открыл полузащитник махачкалинского «Динамо» Ражаб Магомедов. В компенсированное время первого тайма главный арбитр Сергей Куликов назначил пенальти в ворота гостей, который успешно реализовал нападающий «Балтики» Гедеон Гузина. На 73-й минуте был назначен ещё один 11-метровый удар в ворота махачкалинского клуба, однако форвард калининградцев Тамерлан Мусаев не сумел забить гол.

Калининградская «Балтика» набрала 16 очков и поднялась на четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. Махачкалинское «Динамо» (14) — на девятом месте.

Россия - Мелбет Первая лига. 9-й тур
12 сентября 2022, понедельник. 21:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Магомедов – 6'   1:1 Гузина – 45+3' (пен)
Удаления: Кашчелан – 90+6' / нет
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