Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Тоттенхэма» Конте рассказал, как посетил Букингемский дворец

Тренер «Тоттенхэма» Конте рассказал, как посетил Букингемский дворец
Комментарии

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал, как посетил Букингемский дворец, чтобы почтить память недавно скончавшейся королевы Великобритании Елизаветы II.

«В пятницу я отправился в Букингемский дворец как обычный человек. Я сделал это, чтобы пережить данную ситуацию, потому что я уверен, что мы запомним это на всю оставшуюся жизнь.

Мы говорим о ситуации, которая войдёт в историю будущего. Остаться здесь в этот момент и прожить этот момент сейчас, печальный, конечно, но в то же время он особенный, потому что мы говорим о смерти королевы.

Ей было 96 лет, и, честно говоря, мне было очень трудно поверить, что она мертва, потому что в вашем сознании вы думаете, что королева была бессмертна. Чтобы пережить эту ситуацию в Лондоне, в этот конкретный момент, я наверняка сохраню это в своём сердце, в своих мыслях до конца своей жизни», — цитирует слова Конте издание The Telegraph.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?

Новость по теме
Тренер «Тоттенхэма» Конте выразил свои соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022