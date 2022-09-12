Тренер «Тоттенхэма» Конте рассказал, как посетил Букингемский дворец

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал, как посетил Букингемский дворец, чтобы почтить память недавно скончавшейся королевы Великобритании Елизаветы II.
«В пятницу я отправился в Букингемский дворец как обычный человек. Я сделал это, чтобы пережить данную ситуацию, потому что я уверен, что мы запомним это на всю оставшуюся жизнь.
Мы говорим о ситуации, которая войдёт в историю будущего. Остаться здесь в этот момент и прожить этот момент сейчас, печальный, конечно, но в то же время он особенный, потому что мы говорим о смерти королевы.
Ей было 96 лет, и, честно говоря, мне было очень трудно поверить, что она мертва, потому что в вашем сознании вы думаете, что королева была бессмертна. Чтобы пережить эту ситуацию в Лондоне, в этот конкретный момент, я наверняка сохраню это в своём сердце, в своих мыслях до конца своей жизни», — цитирует слова Конте издание The Telegraph.
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