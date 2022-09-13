Антонио Конте прокомментировал будущую ротацию в составе «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спортингом» рассказал о ротации в команде, которую собирается провести в будущей встрече.

«Я думаю, что, когда вы пытаетесь построить что-то значимое и с амбициями, пытаетесь быть конкурентоспособным и побеждать, вы должны выбирать между четырьмя игроками на три места в своей линии нападающих. А Гарри Кейн, Деян Кулушевски и Ришарлисон забили больше голов, чем Сон в этом сезоне. Надо изменить старые привычки. По этой причине все игроки должны признать, что ротация является частью этого аспекта.

У нас есть четыре игрока [впереди], и сейчас очень трудно оставить одного вне старта. Я должен принять лучшее решение, иногда за самих игроков. Иногда для них лучше выйти на 20–30 минут. Я здесь, чтобы изменить старую привычку. Привычка заключается в том, что игроки привыкли играть всё время. У больших клубов большой состав. На данный момент у нас нет большой команды, но мы только начали этот процесс», — цитирует слова Конте издание The Telegraph.

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