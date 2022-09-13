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Наставник «Баварии» Нагельсман рассказал, пожмёт ли руку Левандовскому при встрече

Наставник «Баварии» Нагельсман рассказал, пожмёт ли руку Левандовскому при встрече
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман высказался о предстоящем матче с «Барселоной» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов, за которую выступает экс-форвард мюнхенского клуба Роберт Левандовски.

«Если увижу завтра Левандовского, пожму ему руку. Буду рад, если болельщики тоже его поприветствуют. Это нормально, когда человек столько отдал клубу. Так и должно быть. Не знаю, самый ли он опасный игрок в составе соперника, но уверен, что он будет главной угрозой для наших ворот. Впрочем, если у него не будет мяча, ему будет сложнее забить», — приводит слова Нагельсмана официальный сайт УЕФА.

Матч между «Баварией» и «Барселоной» состоится во вторник, 13 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Альянц Арена».

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