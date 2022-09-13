Фердинанд рассказал, как руководство «Челси» вмешивалось в работу Тухеля

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд рассказал о взаимоотношениях Томаса Тухеля с руководством «Челси» во время его работы в клубе.
«Я разговаривал с людьми за кулисами, и для них это было такой же неожиданностью как для тренерского штаба и всех людей снаружи. Насколько мне известно, Тухель и его команда никогда не имели какого-то большого взаимодействия с владельцами на любом этапе своей карьеры в «Челси».
Насколько я слышал, они сували свой нос в дела, которые относились исключительно к компетенции главного тренера.
Схема с 11 полевыми? Я слышал эти истории, они пытались повлиять даже на выбор игроков, и когда вы доходите до этого момента, вы начинаете понимать, почему тренер может начать сопротивляться.
Тухель, с его личностью и характером, этого не принял, некоторые другие персонажи будут вести себя так, как говорят новые владельцы, но Томас Тухель не тот парень», — приводит слова Фердинанда Daily Mail.
Тухель улыбается в ответ на вопрос о Роналду
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