Бейл: «Штутгарт» просил расторгнуть контракт с «Крыльями». Я отказался. Хотите — платите

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл рассказал, что немецкий «Штутгарт» хотел его подписать и просил расторгнуть контракт с самарским клубом. Футболист заявил, что отказался от этого предложения из уважения к «Крыльям». Однако, по словам Бейла, он бы согласился перейти в «Зенит», если бы клуб из Санкт-Петербурга заплатил за него.

«Летом у меня были предложения от европейских клубов. Но эти клубы хотели получить меня бесплатно, не заплатив «Крыльям». В том числе поэтому я отказался: если меня кто-то хочет видеть у себя в команде, вы должны заплатить. Безумно уважаю «Крылья Советов» и уходить вот так — не в моих правилах.

В частности, приглашал «Штутгарт» из Бундеслиги. Повторюсь, они хотели получить меня бесплатно, чтобы я приостановил контракт. Но я так никогда не сделаю, потому что уважаю свой клуб. Хотите — платите деньги.

Для меня «Крылья» — суперкоманда. Здесь классный коллектив, тренерский штаб. Конечно, у меня, как и у другого футболиста, есть здоровые амбиции. Я могу играть в России и в другом клубе. Да, у «Зенита», «Спартака» и других команд России хороший уровень футбола. Вы задаёте конкретный вопрос про «Зенит»? Ну, если «Зенит» готов заплатить моему клубу, а «Крылья» меня готовы отпустить, я соглашусь перейти в команду из Санкт-Петербурга», — приводит слова Бейла «РБ Спорт».