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Кевин Кураньи приедет на матч «Динамо» с «Ахматом»

Кевин Кураньи приедет на матч «Динамо» с «Ахматом»
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Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи приедет на матч московской команды с «Ахматом». Игра группового этапа Кубка России состоится сегодня, 13 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.

«Кевин Кураньи будет на «ВТБ Арене». ЧТО? Дааа! Экс-нападающий «Динамо» придёт на стадион, чтобы поддержать команду в игре с «Ахматом», а также пообщаться, раздать автографы и сфотографироваться с болельщиками бело-голубых!» — написала пресс-служба московского клуба в телеграм-канале.

Напомним, 40-летний Кураньи выступал за российскую команду с 2010 по 2015 год, проведя в её составе 151 матч, забив 56 голов и отдав 24 голевые передачи. Немецкий нападающий закончил карьеру в «Хоффенхайме» в 2016 году.

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