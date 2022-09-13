«ПСЖ» объявил об аренде полузащитницы Ян Лины

Полузащитница футбольного клуба «Шанхай Шэнли» Ян Лина на правах аренды перешла в «ПСЖ». Об этом сообщает пресс-служба французского клуба на официальном сайте.
Родившаяся в Шанхае (Китай), Ян Лина присоединилась к команде «Шанхай Шэнли» в 2015 году, которая выступает в женской футбольной лиге Китая. В свой первый сезон в клубе из родного города она выиграла «Золотую бутсу» Кубка Китая. Четыре года спустя она стала чемпионкой страны в той же майке.
В национальной сборной Ян Лина присоединилась к отбору U19 в 2012 году, а три года спустя была вызвана в первую команду. После участия в Олимпийских играх в Токио в 2021 году она выиграла Кубок Азии среди женщин 2022 года в составе сборной Китая. Сейчас у неё 24 матча за сборную Китая.
«Клуб приветствует Лину», — сказано в сообщении «ПСЖ».
Неймар напугал детей на тренировке «ПСЖ». Видеоролик:
- 13 сентября 2022
-
15:21
-
15:18
-
15:11
-
15:00
-
14:58
-
14:40
-
14:37
-
14:30
-
14:27
-
14:23
-
14:15
-
14:10
-
13:38
-
13:32
-
13:24
-
13:24
-
13:16
-
13:13
-
12:59
-
12:45
-
12:39
-
12:17
-
12:08
-
12:06
-
12:00
-
11:54
-
11:42
-
11:34
-
11:15
-
11:00
-
10:40
-
10:29
-
10:19
-
10:10
-
09:55