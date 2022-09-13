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«ПСЖ» объявил об аренде полузащитницы Ян Лины

«ПСЖ» объявил об аренде полузащитницы Ян Лины
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Полузащитница футбольного клуба «Шанхай Шэнли» Ян Лина на правах аренды перешла в «ПСЖ». Об этом сообщает пресс-служба французского клуба на официальном сайте.

Родившаяся в Шанхае (Китай), Ян Лина присоединилась к команде «Шанхай Шэнли» в 2015 году, которая выступает в женской футбольной лиге Китая. В свой первый сезон в клубе из родного города она выиграла «Золотую бутсу» Кубка Китая. Четыре года спустя она стала чемпионкой страны в той же майке.

В национальной сборной Ян Лина присоединилась к отбору U19 в 2012 году, а три года спустя была вызвана в первую команду. После участия в Олимпийских играх в Токио в 2021 году она выиграла Кубок Азии среди женщин 2022 года в составе сборной Китая. Сейчас у неё 24 матча за сборную Китая.

«Клуб приветствует Лину», — сказано в сообщении «ПСЖ».

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