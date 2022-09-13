Салихамиджич: состав «Баварии» сексуально привлекателен для потенциальных новичков

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич считает, что состав мюнхенского клуба сексуально привлекателен для потенциальных новичков. По мнению функционера, основной состав «Баварии» состоит из идеальной возрастной группы игроков от 20 до 30 лет. В команде совсем мало юных исполнителей и не так уж и много возрастных футболистов.

«Основной состав нашей команды — люди старше 20 лет. У нас в команде есть несколько юных футболистов и не так уж много игроков старше 30 лет. У «Баварии» сейчас очень хорошая возрастная структура. Это делает нас сексуально привлекательными для многих игроков, которых мы пытаемся приобрести на трансферном рынке. Они думают преимущественно о ближайших трёх-пяти годах. Они смотрят на состав потенциальной новой команды с точки зрения качества, менталитета, позиционной гибкости и возрастной структуры», — приводит слова Салихамиджича The Athletic.

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