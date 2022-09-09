Поздно спохватились. «Бавария» болезненно платит за роковую ошибку межсезонья

«Бавария» хочет подписать форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Немцы собираются сделать предложение по трансферу Кейна летом 2023 года, если футболист не продлит контракт со своей нынешней командой, сообщает Bild. Об этом уже уведомили брата Гарри, который выполняет функции его агента.

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан – большой поклонник Кейна. Функционер очень хочет переманить форварда в Мюнхен следующим летом. Сейчас в атаке приходится полагаться на большую группу вингеров во главе с Садио Мане, что не является гарантией стабильной эффективности в атаке. Кан это прекрасно понимает, но осознание истины, вероятно, пришло к нему слишком поздно.

«Бавария» остро нуждается в классической «девятке»

Желание заполучить Кейна вполне объяснимо. Гарри – один из лучших центральных нападающих мира наряду с Каримом Бензема («Реал»), Килианом Мбаппе («ПСЖ»), Эрлингом Холандом («Манчестер Сити») и Робертом Левандовским («Барселона»), которого «Бавария» отпустила минувшим летом и никого не подписала на его место.

Об отсутствии качественной классической «девятки» мюнхенцам пришлось пожалеть уже на старте сезона Бундеслиги, когда они потеряли очки в играх с мёнхенгладбахской «Боруссией» (1:1) и берлинским «Унионом» (1:1). Эти матчи прошли по одинаковому сценарию. «Бавария» владела мячом более 60% времени и безуспешно пыталась вскрыть грамотную оборону соперника.

Вратарь «Боруссии» Ян Зоммер побил исторический рекорд Бундеслиги во встрече с «Баварией». 33-летний швейцарец совершил 19 сейвов и превзошёл достижение Александра Шволова, который в январе 2022 года в составе «Герты» 14 раз спас свою команду в матче с той же «Баварией» Нагельсмана. Разница двух случаев в том, что мюнхенцы пробили Шволова четыре раза и спокойно выиграли (4:1). А с командой Зоммера недосчитались очков в турнирной таблице.

Зоммер проделал отличную работу, в некоторых моментах «Боруссии» откровенно фартило. Но нельзя отрицать очевидный факт – «Бавария» действовала в атаке предсказуемо. Ситуация усугубилась в матче с «Унионом». Вратарь берлинского клуба Фредерик Рённов особо не напрягался – по его воротам нанесли всего шесть ударов в створ, большая часть из которых не представляла большой опасности.

Юлиан Нагельсман Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

У команды Нагельсмана возникают огромные трудности с грамотно обороняющимися соперниками. Основная причина – нет умелого наконечника атаки. Игроком такого плана был Роберт Левандовски. «Бавария» отпустила его, полагая справиться в нападении усилиями вингеров. Это был легкомысленный подход.

Садио Мане – главное приобретение «Баварии» в межсезонье. Перешедшего из «Ливерпуля» Мане с ходу сделали самым высокооплачиваемым игроком команды с зарплатой € 22 млн и представляли его как номинальную замену Левандовскому, хотя сенегалец таковым не является. Садио в «Ливерпуле» больше играл на позиции вингера, а не классическую «девятку». Как и Кингсли Коман, Серж Гнабри и Лерой Зане. Джамал Мусиала и Томас Мюллер – атакующие полузащитники, последний в лучшем случае тянет на статус оттянутого форварда.

Классического форварда в «Баварии» нет. В составе числятся центральные нападающие Эрик-Максим Шупо-Мотинг и Матис Тель. У обоих проблемой является возраст, хотя по разным причинам. Шупо-Мотинг (33 года) миновал пик карьеры, а Тель (17 лет) ещё слишком сырой и далёк от своего прайм-тайма. Есть у них и общая черта – крайне низкая ценность на Transfermarkt. Шупо-Мотинг сейчас оценивается в € 3 млн, Тель — в € 2 млн. Получается, форварды «Баварии» в сумме стоят € 5 млн. Это унизительный показатель даже для середняка Бундеслиги, не говоря уже о топ-клубе Европы. А ведь команда Юлиана Нагельсмана попала в «группу смерти» в Лиге чемпионов с «Интером» и «Барселоной», где расточительство в атаке может привести к серьёзным неприятностям.

На бумаге «Интер» выглядит самым слабым претендентом на выход в плей-офф из большого трио. Матч 1-го тура ЛЧ это подтвердил. «Бавария» уверенно выиграла в Милане со счётом 2:0. Хотя в очередной раз наблюдались проблемы с реализацией. Немцы забили всего один гол (Лерой Зане) при 11 ударах в створ (большая часть из них слабые и пришлись прямо во вратаря), ещё один раз работу за них сделал отличившийся автоголом полузащитник соперников Данило Д'Амброзио. «Барселона» в это время громила «Викторию» (5:1) из Пльзени, Левандовски оформил хет-трик.

Делать прогнозы ещё слишком рано, но некоторые выводы напрашиваются. Команда Нагельсмана вряд ли вылетит в Лигу Европы с учётом победы в Милане, однако выход в плей-офф ЛЧ со второго места и получение сильного соперника в 1/8 финала — вполне вероятный сценарий. Бывший игрок мюнхенцев Левандовски способен непосредственно приложить к этому руку, умело реализуя моменты без транжирства.

Кейн — единственная реалистичная цель «Баварии», но заполучить его будет сложно

Вышеупомянутые топ-форварды Бензема, Мбаппе и Холанд в «Баварию» не перейдут. Карим и Килиан отлично чувствуют себя в «Реале» и «ПСЖ». Эрлинг отказал мюнхенцам этим летом, предпочтя перейти из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити». Норвежец раскрыл причины своего решения после закрытия трансферного окна: «Мне стало по-настоящему жаль Роберта Левандовского. «Бавария» проявила к нему неуважение. Но в то же время это стало для него возможностью найти новый вызов», – сказал Холанд о польском форварде, который со скрипом перешёл в «Барселону» и расстался с «Баварией» далеко не на мажорной ноте.

«Бавария» действительно действовала слишком жёстко в отношении Левандовского, умышленно блокируя его трансфер в «Барсу» половину лета. Наблюдавшие за ситуацией со стороны звёзды явно не хотели бы оказаться на месте Роберта, поэтому теперь дважды подумают перед подписанием контракта с «Баварией». Слова Холанда в этом плане показательны. Сейчас норвежец точно не жалеет о выборе клуба. В шести стартовых турах АПЛ 22-летний Эрлинг забил 10 голов и отдал одну результативную передачу, а также оформил дубль в первом матче ЛЧ с «Севильей» (4:0). В Мюнхен норвежец точно не захочет отправиться в обозримом будущем, даже если «Бавария» вдруг решит выкупить его у «Сити».

Из числа элитных форвардов «Бавария» реально может заполучить только Гарри Кейна, но и это сделать будет очень непросто. Кейн – живой символ «Тоттенхэма» и АПЛ в целом. Гарри недавно забил 187-й гол в чемпионате и побил рекорд Серхио Агуэро по количеству взятий ворот соперников в форме одного клуба. Теперь его целью является рекорд по общему количеству голов в АПЛ, который принадлежит Алану Ширеру (260). За три-четыре года должен управиться.

Гарри Кейн Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Кейн – англичанин. Ему 29 лет. Он выступает в родной стране в лучшей лиге мира. Зачем ему переезжать в Германию? Есть как минимум две причины – деньги и постоянное выступление в Лиге чемпионов. В «Тоттенхэме» Гарри получает примерно € 12 млн за сезон. Предложение «Баварии» он наверняка как минимум обдумает, если ему предложат зарплату на уровне Мане или немногим более. Мюнхенцы вряд ли пожалеют такие деньги, если Гарри согласится покинуть Лондон.

«Тоттенхэм» под руководством Антонио Конте преобразился в лучшую сторону, в прошлом сезоне команда попала в топ-4 внутреннего первенства и пробилась в ЛЧ. Но сделано это было во многом по причине слабости «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед». В этом году конкуренция выросла. «Арсенал» преобразился в лучшую сторону. «Манчестер Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага тоже не так плох, как могло показаться на старте АПЛ. «Манчестер Сити» успел оступиться, но всё равно доминирующий статус команды Хосепа Гвардиолы на вызывает сомнений. Пока не впечатляют «Челси» и «Ливерпуль», хотя они наверняка наберут обороты и их шансы оказаться в таблице выше «Тоттенхэма» достаточно высоки.

Мало кто со стопроцентной уверенностью скажет, что «Тоттенхэм» снова пробьётся в ЛЧ через год. В свою очередь, «Бавария» может предложить Кейну постоянное участие в лучшем еврокубковом турнире. Если, конечно, этот фактор в совокупности с повышением зарплаты имеет для Гарри ключевое значение.

Кейн не Криштиану Роналду. Гарри спокойно играл в Лиге Европы, когда «Тоттенхэм» не попадал в топ-4 АПЛ. Может делать это и в дальнейшем, ведь в Лондоне он чувствует себя вполне комфортно. Однако приоритеты у футболистов часто меняются. Прайм-тайм Кейна продлится ещё несколько лет. Возможно, он захочет провести их в элитном клубе вроде «Баварии». Будущее Кейна прояснится следующим летом, но в данный момент с трудом верится, что он уйдёт из «Тоттенхэма».

Пока же приходится констатировать, что «Бавария» совершила роковую ошибку в межсезонье и слишком поздно спохватилась с поисками классической «девятки» на замену Левандовскому. Делать это нужно было не впопыхах после ухода Роберта, а ещё во время его пребывания в клубе. Бундеслигу команда Нагельсмана должна забрать, несмотря на имеющиеся проблемы в атаке. Однако непонятно, чем завершится нынешняя Лига чемпионов для «Баварии».